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Дальнее зарубежье 31.01.2017 17:59

ЮНИСЕФ запросил на 2017 год $3 млрд для оказания помощи детям

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что им потребуется $3,3 млрд в 2017 году для оказания помощи миллионам детей по всему миру, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, более 40% этой суммы будут выделены на детей, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате сирийского конфликта.

Агентство отмечает, что главным спонсором ЮНИСЕФ в 2016 году были США, они выделили около 407 млн долларов.

"Мы надеемся, что США продолжат свою традицию оказания помощи", - сказал руководитель отдела ЮНИСЕФ по проведению срочных операций Манюэль Фонтен.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может сократить финансирование ряда международных организаций, в том числе ООН.

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Тэги: ООН, ЮНИСЕФ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az