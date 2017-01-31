ЮНИСЕФ запросил на 2017 год $3 млрд для оказания помощи детям

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что им потребуется $3,3 млрд в 2017 году для оказания помощи миллионам детей по всему миру, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, более 40% этой суммы будут выделены на детей, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате сирийского конфликта.

Агентство отмечает, что главным спонсором ЮНИСЕФ в 2016 году были США, они выделили около 407 млн долларов.

"Мы надеемся, что США продолжат свою традицию оказания помощи", - сказал руководитель отдела ЮНИСЕФ по проведению срочных операций Манюэль Фонтен.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может сократить финансирование ряда международных организаций, в том числе ООН.