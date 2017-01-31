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ТЭК 31.01.2017 16:46

Нефть слабо меняется во вторник и дешевеет по итогам января, Brent торгуется у $55,3 за баррель

Нефть практически не меняется в цене во вторник и завершает январь в "красной зоне" на опасениях, что сокращение добычи странами ОПЕК подстегнет рост производства топлива в США.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 подорожали на $0,04 (0,07%) - до $55,27 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени уменьшились на $0,17 (0,32%) - до $52,46 за баррель.

С начала января Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 2,3%.

Американские производители нефти, притормозившие активность в период низких цен, начинают возвращаться на рынок по мере роста котировок, вызванного решением ряда стран снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки.

Добыча в США уже выросла до почти 9 млн б/с и может достигнуть 9,5 млн б/с в текущем году, полагает председатель правления компании Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд.

Кроме того, участники рынка ждут данных о запасах нефти в США, которые будут обнародованы в среду. По прогнозам экспертов, запасы нефти на минувшей неделе повысились на 3 млн баррелей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]