Нефть слабо меняется во вторник и дешевеет по итогам января, Brent торгуется у $55,3 за баррель

Нефть практически не меняется в цене во вторник и завершает январь в "красной зоне" на опасениях, что сокращение добычи странами ОПЕК подстегнет рост производства топлива в США.
Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 подорожали на $0,04 (0,07%) - до $55,27 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени уменьшились на $0,17 (0,32%) - до $52,46 за баррель.
С начала января Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 2,3%.
Американские производители нефти, притормозившие активность в период низких цен, начинают возвращаться на рынок по мере роста котировок, вызванного решением ряда стран снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки.
Добыча в США уже выросла до почти 9 млн б/с и может достигнуть 9,5 млн б/с в текущем году, полагает председатель правления компании Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд.
Кроме того, участники рынка ждут данных о запасах нефти в США, которые будут обнародованы в среду. По прогнозам экспертов, запасы нефти на минувшей неделе повысились на 3 млн баррелей.
В Баку состоится конференция Совета сотрудничества стран Залива – глава МИД Азербайджана
Баку согласился на встречу с главами Армении и России в трехстороннем формате
Глава МИД Азербайджана в феврале в Мюнхене проведет встречу с посредниками по Карабаху
Таможенники Азербайджана изъяли около 28,5 тыс. безакцизных сигарет
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Пожар произошел в жилом здании в Баку, эвакуированы 30 человек
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
ЮНИСЕФ запросил на 2017 год $3 млрд для оказания помощи детям
Иран не нарушил Совместного всеобъемлющего плана действий, но его ракетные испытания вызывают беспокойство - представитель ЕС
Иран прекращает выдавать визы американцам в ответ на указ Трампа о запрете на въезд в США гражданам семи стран
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии