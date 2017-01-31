Завод по производству бензина из газа в Туркмении будет выпускать также бензин А-95

Проект второй очереди строящегося в Туркмении завода по производству бензина из природного газа будет предусматривать производство бензина А-95.

Как сообщило Государственное информагентство, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил завод, ознакомился с технологическими особенностями переработки газа и получения бензина марки А-92, а также поручил при разработке проекта второй очереди комплекса предусмотреть возможности для производства бензина другой марки - А-95.

Строительство завода ведется в Овадан-депе в соответствии с контрактом, подписанным в 2015 году между ГК "Туркменгаз" и консорциумом японской Kawasaki Heavy Industries, Ltd. И турецкой Ronesans Endustri Tesisleri Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi. Проект оценивается в $1,7 млрд.

Предприятие рассчитано на ежегодную переработку 1 млрд 785 млн кубометров газа и выпуск 600 тыс. высококачественного, экологически чистого бензина марки A-92, соответствующего требованиям стандарта "Евро-5". Также планируется выпускать 12 тыс. тонн дизельного топлива и 115 тыс. тонн сжиженного газа в год. Часть продукции планируется поставлять на экспорт. Завод намечено ввести в эксплуатацию в конце 2018 года.

В настоящее время на стройплощадке ведутся строительные, монтажные и наладочные работы.

Президент также поручил ускорить прокладку железной дороги к заводу. Г.Бердымухамедов отметил, что транспортировка нефтепродуктов по железной дороге, а затем и морским путем (по Каспийскому морю - ИФ) - является наиболее экономически выгодным способом доставки готовой продукции потребителям, в том числе ее экспорт.