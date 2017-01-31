Азербайджан планирует в 2017г открыть торговый дом в России

Азербайджан планирует в 2017 году создать торговый дом в России, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во вторник в министерстве экономики.

«В 2017 году планируется создание торговых домов в России, Беларуси и Украине», - сообщили в министерстве.

Кроме того, в 2017 году планируется назначить торговых представителей в ряд стран, в том числе в Россию.

«В текущем году Азербайджан организует торговые миссии в ряд стран и представит свою продукцию на международных выставках», - сообщили в министерстве.

А.Ахундов