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Бизнес и законодательство 31.01.2017 16:49

Азербайджан планирует в 2017г открыть торговый дом в России

Азербайджан планирует в 2017 году создать торговый дом в России, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во вторник в министерстве экономики.

«В 2017 году планируется создание торговых домов в России, Беларуси и Украине», - сообщили в министерстве.

Кроме того, в 2017 году планируется назначить торговых представителей в ряд стран, в том числе в Россию.

«В текущем году Азербайджан организует торговые миссии в ряд стран и представит свою продукцию на международных выставках», - сообщили в министерстве.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ДОМ, ТОРГОВЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]