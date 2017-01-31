Власти Австрии вслед за Францией и Бельгией запретили ношение никаба в общественных местах

Правительство Австрии приняло решение запретить женщинам носить никаб - закрывающий лицо мусульманский женский головной убор с прорезью для глаз - в общественных местах вроде школ и судов, сообщила во вторник телерадиокорпорация Би-би-си.

"Мы преданны идее открытого общества, которое также предполагает открытое общение. Головные уборы, полностью закрывающие лица в публичных местах, противоречат этому, и поэтому должны быть запрещены", - приводит Би-би-си заявление властей.

Этот шаг рассматривается как попытка ослабить позиции ультраправой Партии свободы, быстро набирающей популярность в Австрии.

Всего, согласно оценкам Би-би-си, в Австрии проживают всего 150 женщин, которые носят никаб.

Ранее подобный запрет на ношение никабов в общественных местах был введен во Франции и Бельгии.