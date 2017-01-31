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Дальнее зарубежье 31.01.2017 18:26

Власти Австрии вслед за Францией и Бельгией запретили ношение никаба в общественных местах

Правительство Австрии приняло решение запретить женщинам носить никаб - закрывающий лицо мусульманский женский головной убор с прорезью для глаз - в общественных местах вроде школ и судов, сообщила во вторник телерадиокорпорация Би-би-си.

"Мы преданны идее открытого общества, которое также предполагает открытое общение. Головные уборы, полностью закрывающие лица в публичных местах, противоречат этому, и поэтому должны быть запрещены", - приводит Би-би-си заявление властей.

Этот шаг рассматривается как попытка ослабить позиции ультраправой Партии свободы, быстро набирающей популярность в Австрии.

Всего, согласно оценкам Би-би-си, в Австрии проживают всего 150 женщин, которые носят никаб.

Ранее подобный запрет на ношение никабов в общественных местах был введен во Франции и Бельгии.

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Тэги: АВСТРИЯ, НИКАБ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az