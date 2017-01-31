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Дальнее зарубежье 31.01.2017 18:40

Хакерская атака на МИД Чехии похожа на ту, что пережила демпартия США, говорит министр

Аккаунты электронной почты МИД Чехии подверглись нападению неизвестных хакеров, в частности, атакованы почтовые ящики министра иностранных дел Любомира Заоралека и его заместителя, пишет во вторник чешская пресса.

По ее данным, проникновение продолжалось несколько месяцев, но в министерстве сообщили, что секретная переписка не пострадала.

"Характер нападения отличался сложностью. Похоже, оно осуществлено неким иностранным государством. Способ атаки напоминает характер нападения на интернет-систему Демократической партии США", - цитирует интернет-портал чешской газеты "Лидове новины" слова главы МИД Чехии Любомира Заоралека.

По данным издания, чешский МИД незамедлительно поставил в известность Управление национальной безопасности Чехии, над решением проблемы работают его эксперты. О каких-либо деталях они не сообщают.

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Тэги: ЧЕХИЯ, МИД, КИБЕРАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az