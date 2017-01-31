Хакерская атака на МИД Чехии похожа на ту, что пережила демпартия США, говорит министр

Аккаунты электронной почты МИД Чехии подверглись нападению неизвестных хакеров, в частности, атакованы почтовые ящики министра иностранных дел Любомира Заоралека и его заместителя, пишет во вторник чешская пресса.

По ее данным, проникновение продолжалось несколько месяцев, но в министерстве сообщили, что секретная переписка не пострадала.

"Характер нападения отличался сложностью. Похоже, оно осуществлено неким иностранным государством. Способ атаки напоминает характер нападения на интернет-систему Демократической партии США", - цитирует интернет-портал чешской газеты "Лидове новины" слова главы МИД Чехии Любомира Заоралека.

По данным издания, чешский МИД незамедлительно поставил в известность Управление национальной безопасности Чехии, над решением проблемы работают его эксперты. О каких-либо деталях они не сообщают.