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Финансы 31.01.2017 17:02

Центробанк в среду проведет аукцион по размещению краткосрочных нот на 50 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 1 февраля проведет аукцион по размещению краткосрочных нот на сумму 50 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже (БФБ).

На аукцион будут выставлены 500 тыс. нот номиналом 100 манат за ценную бумагу.

Срок обращения нот – 28 дней, дата погашения – 1 марта 2017 года.

ЦБА с ноября 2016 года возобновил проведение аукционов по размещению нот. Центробанк в 2016 году зарегистрировал проспект эмиссии нот на 600 млн манатов.

По состоянию на начало 2017 года в обращении находятся ноты на сумму 109,62 млн манатов.

Палата зарегистрировала проспект эмиссии нот ЦБА на 2017 год на 260 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЦБА, НОТЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]