Центробанк в среду проведет аукцион по размещению краткосрочных нот на 50 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 1 февраля проведет аукцион по размещению краткосрочных нот на сумму 50 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже (БФБ).

На аукцион будут выставлены 500 тыс. нот номиналом 100 манат за ценную бумагу.

Срок обращения нот – 28 дней, дата погашения – 1 марта 2017 года.

ЦБА с ноября 2016 года возобновил проведение аукционов по размещению нот. Центробанк в 2016 году зарегистрировал проспект эмиссии нот на 600 млн манатов.

По состоянию на начало 2017 года в обращении находятся ноты на сумму 109,62 млн манатов.

Палата зарегистрировала проспект эмиссии нот ЦБА на 2017 год на 260 млн манатов.

Н.Аббасова