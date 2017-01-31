Доходы Турции от туризма в 2016 году упали почти на 30% на фоне резкого сокращения потока туристов в страну из-за проблем с безопасностью, сообщает Associated Press.

Согласно официальным данным, доходы страны в туристическом секторе в прошлом году составили $22,1 млрд, сократившись на 29,7% по сравнению с 2015 годом.

Туристический поток в Турцию существенно упал из-за серии произошедших в стране терактов. Так, в конце июня 2016 года - в разгар туристического сезона - в аэропорту Стамбула произошел теракт, жертвами которого стали более 40 человек.

Туристов также отпугнула июльская попытка военного переворота, после которой в Турции был введен режим чрезвычайного положения. В ходе переворота погибли порядка 250 человек.