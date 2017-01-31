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Регион 31.01.2017 17:12

Доходы Турции от туризма в 2016 году упали почти на 30%

Доходы Турции от туризма в 2016 году упали почти на 30% на фоне резкого сокращения потока туристов в страну из-за проблем с безопасностью, сообщает Associated Press.

Согласно официальным данным, доходы страны в туристическом секторе в прошлом году составили $22,1 млрд, сократившись на 29,7% по сравнению с 2015 годом.

Туристический поток в Турцию существенно упал из-за серии произошедших в стране терактов. Так, в конце июня 2016 года - в разгар туристического сезона - в аэропорту Стамбула произошел теракт, жертвами которого стали более 40 человек.

Туристов также отпугнула июльская попытка военного переворота, после которой в Турции был введен режим чрезвычайного положения. В ходе переворота погибли порядка 250 человек.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, ДОХОДЫ, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]