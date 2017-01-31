Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9165 EUR   2.05 RUR   0.032 GBR   2.3975 TRY   0.5067

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.17 Brent   55.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра -1° 2 Фев 3 Фев

Регион 31.01.2017 17:18

Иран прекращает выдавать визы американцам в ответ на указ Трампа о запрете на въезд в США гражданам семи стран

Иран прекращает выдачу виз для граждан США в качестве ответной меры на временный запрет Вашингтоном въезда в Соединенные Штаты граждан Ирана и еще шести мусульманских стран.

Сообщивший об этом во вторник иранским СМИ глава МИД исламской республики Джавад Зариф допустил исключения из этого правила, каждое из которых будет рассматриваться "через механизмы, созданные в министерстве иностранных дел", передает информационное агентство "Ассошиэйтед пресс".

Дж.Зариф пояснил, что "запрет Ирана не носит обратного характера, и тех американцев, которые имеют действующую иранскую визу, будут рады принять в стране".

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи мусульманских государств: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, ВИЗЫ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Тегеран начнет разработку атомоходов в ответ на действия США - президент Ирана Решение о продлении санкций в отношении Тегерана говорит о ненадежности США - МИД Ирана Иран грозит ответными мерами в случае продления санкций США еще на 10 лет Президент Ирана призвал США активизировать выполнение соглашения по ИЯП США разрешили Boeing и Airbus продавать самолеты в Иран Иран сожжет ядерный договор, если следующий президент США не будет соблюдать его - аятолла Али Хаменеи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]