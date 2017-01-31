Иран прекращает выдавать визы американцам в ответ на указ Трампа о запрете на въезд в США гражданам семи стран

Иран прекращает выдачу виз для граждан США в качестве ответной меры на временный запрет Вашингтоном въезда в Соединенные Штаты граждан Ирана и еще шести мусульманских стран.

Сообщивший об этом во вторник иранским СМИ глава МИД исламской республики Джавад Зариф допустил исключения из этого правила, каждое из которых будет рассматриваться "через механизмы, созданные в министерстве иностранных дел", передает информационное агентство "Ассошиэйтед пресс".

Дж.Зариф пояснил, что "запрет Ирана не носит обратного характера, и тех американцев, которые имеют действующую иранскую визу, будут рады принять в стране".

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи мусульманских государств: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.