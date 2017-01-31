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Дальнее зарубежье 31.01.2017 19:38

Эстония во время председательства в ЕС намерена пропагандировать рост оборонных расходов

Премьер Эстонии Юри Ратас считает НАТО основным элементом обеспечения безопасности Балтики.

"НАТО было и есть в центре обеспечения безопасности нашего региона. Это помогает обеспечить мир в Европе и государствах Балтии", - заявил он во вторник на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров стран Балтии, где были рассмотрены вопросы безопасности.

"Именно эту весть я направил в своем поздравлении и президенту США Дональду Трампу. Мы должны быть активными и должны показать делами, что воспринимаем всерьез свою, Европейскую и Североамериканскую безопасность", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Ю.Ратаса, во время председательства его страны в ЕС во второй половине нынешнего года "пропаганда роста оборонных расходов в Европе будет приоритетом во время председательства".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, НАТО, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az