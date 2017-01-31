Эстония во время председательства в ЕС намерена пропагандировать рост оборонных расходов

Премьер Эстонии Юри Ратас считает НАТО основным элементом обеспечения безопасности Балтики.

"НАТО было и есть в центре обеспечения безопасности нашего региона. Это помогает обеспечить мир в Европе и государствах Балтии", - заявил он во вторник на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров стран Балтии, где были рассмотрены вопросы безопасности.

"Именно эту весть я направил в своем поздравлении и президенту США Дональду Трампу. Мы должны быть активными и должны показать делами, что воспринимаем всерьез свою, Европейскую и Североамериканскую безопасность", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Ю.Ратаса, во время председательства его страны в ЕС во второй половине нынешнего года "пропаганда роста оборонных расходов в Европе будет приоритетом во время председательства".