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Регион 31.01.2017 19:12

Президент Грузии не хочет доверить депутатам выборы главы государства

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает за выборы главы государства исключительно путем прямого голосования, сообщила пресс-секретарь грузинского лидера Эка Мишвеладзе.

"Позиция президента заключается в том, что нельзя отбирать у народа право избирать президента прямым голосованием. Складывается такое впечатление, что государственная конституционная комиссия была создана в конце прошлого года только лишь для того, чтобы ущемить права президента", - сказала Э.Мишвеладзе на брифинге во вторник.

В минувшую субботу государственная конституционная комиссия приступила к обсуждению поправки в Конституцию, по которой президент Грузии должен избираться не прямым голосованием, а депутатами в парламенте. Эту позицию разделяют парламентское большинство и правящая партия "Грузинская мечта".

Оппозиция против этой поправки, так как, по мнению ее представителей, это означает безальтернативное избрание президента из рядов "Грузинской мечты".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az