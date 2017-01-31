Президент Грузии не хочет доверить депутатам выборы главы государства

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступает за выборы главы государства исключительно путем прямого голосования, сообщила пресс-секретарь грузинского лидера Эка Мишвеладзе.
"Позиция президента заключается в том, что нельзя отбирать у народа право избирать президента прямым голосованием. Складывается такое впечатление, что государственная конституционная комиссия была создана в конце прошлого года только лишь для того, чтобы ущемить права президента", - сказала Э.Мишвеладзе на брифинге во вторник.
В минувшую субботу государственная конституционная комиссия приступила к обсуждению поправки в Конституцию, по которой президент Грузии должен избираться не прямым голосованием, а депутатами в парламенте. Эту позицию разделяют парламентское большинство и правящая партия "Грузинская мечта".
Оппозиция против этой поправки, так как, по мнению ее представителей, это означает безальтернативное избрание президента из рядов "Грузинской мечты".
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