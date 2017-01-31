Инвесторы в инфраструктуру туризма в регионах Азербайджана смогут получить налоговые и таможенные льготы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев включил туристические проекты в регионах в список сфер для инвестирования, которые могут получить налоговые и таможенные льготы, сообщает сайт главы государства.
Президент включил в этот список проекты в сфере строительства объектов туристических услуг, в том числе гостиниц, отелей, объектов общепита, развлекательных объектов, а также проекты в сфере создания хостелов и средств размещения двух- и трехзвездочного уровня.
Глава государства утвердил минимальный объем таких инвестпроектов на уровне от 0,1 до 2 млн манатов в зависимости от типа проекта и региона, и административно-территориальные единицы для реализации инвестпроектов.
Предприниматели, чьи проекты будут соответствовать данным условиям, могут рассчитывать на получение налоговых и таможенных льгот при импорте техники и технологического оборудования на основании документа о поощрении инвестиций.
Таким образом, число сфер деятельности, входящих в список, возросло с 33 до 36.
А.Ахундов
Россия отмечает необходимость в развитии сотрудничества с Азербайджаном по линии МВД
В Баку состоится конференция Совета сотрудничества стран Залива – глава МИД Азербайджана
Баку согласился на встречу с главами Армении и России в трехстороннем формате
Таможенники Азербайджана изъяли около 28,5 тыс. безакцизных сигарет
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Пожар произошел в жилом здании в Баку, эвакуированы 30 человек
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Возобновление переговоров по Сирии под эгидой ООН намечено на 20 февраля - западные СМИ
Москалькова считает недопустимой выдачу Белоруссией Азербайджану российского гражданина Лапшина
Британский парламент обсудит петицию за отмену визита Трампа
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии