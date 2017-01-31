Инвесторы в инфраструктуру туризма в регионах Азербайджана смогут получить налоговые и таможенные льготы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев включил туристические проекты в регионах в список сфер для инвестирования, которые могут получить налоговые и таможенные льготы, сообщает сайт главы государства.

Президент включил в этот список проекты в сфере строительства объектов туристических услуг, в том числе гостиниц, отелей, объектов общепита, развлекательных объектов, а также проекты в сфере создания хостелов и средств размещения двух- и трехзвездочного уровня.

Глава государства утвердил минимальный объем таких инвестпроектов на уровне от 0,1 до 2 млн манатов в зависимости от типа проекта и региона, и административно-территориальные единицы для реализации инвестпроектов.

Предприниматели, чьи проекты будут соответствовать данным условиям, могут рассчитывать на получение налоговых и таможенных льгот при импорте техники и технологического оборудования на основании документа о поощрении инвестиций.

Таким образом, число сфер деятельности, входящих в список, возросло с 33 до 36.

А.Ахундов