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Бизнес и законодательство 31.01.2017 19:48

Инвесторы в инфраструктуру туризма в регионах Азербайджана смогут получить налоговые и таможенные льготы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев включил туристические проекты в регионах в список сфер для инвестирования, которые могут получить налоговые и таможенные льготы, сообщает сайт главы государства.

Президент включил в этот список проекты в сфере строительства объектов туристических услуг, в том числе гостиниц, отелей, объектов общепита, развлекательных объектов, а также проекты в сфере создания хостелов и средств размещения двух- и трехзвездочного уровня.

Глава государства утвердил минимальный объем таких инвестпроектов на уровне от 0,1 до 2 млн манатов в зависимости от типа проекта и региона, и административно-территориальные единицы для реализации инвестпроектов.

Предприниматели, чьи проекты будут соответствовать данным условиям, могут рассчитывать на получение налоговых и таможенных льгот при импорте техники и технологического оборудования на основании документа о поощрении инвестиций.

Таким образом, число сфер деятельности, входящих в список, возросло с 33 до 36.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРИЗМ, ИНВЕСТИЦИИ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az