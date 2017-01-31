Россия отмечает необходимость в развитии сотрудничества с Азербайджаном по линии МВД

Россия отмечает необходимость в развитии сотрудничества и расширения контактов с Азербайджаном по линии министерств внутренних дел двух стран. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на встрече с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы в Москве, сообщает сайт российского министерства.

«На сегодняшний день Азербайджан стабильно занимает 5-6 место по количеству лиц, въехавших на территорию России», - заявил В.Колокольцев.

По его словам, в последнее время отношения между двумя странами существенно активизировались.

«Значительный импульс им придали встреча президентов России, Азербайджана и Ирана и подписанная в августе 2016 года декларация. В ходе переговоров были определены перспективные направления взаимодействия, одним из которых является вопрос миграционной политики», - отметил В.Колокольцев.

По словам министра, мигранты все чаще используются международным преступным сообществом для организации незаконной деятельности.

«Данные процессы несут в себе серьезные риски и сопряжены с угрозами общественному порядку и национальной безопасности государств», - добавил он.

Глава российского ведомства отметил, что правоохранительными органами России и Азербайджана проводится активная совместная работа в рамках Совета руководителей миграционных органов государств – участников СНГ и Совместной комиссии государств – участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

А.Ахундов