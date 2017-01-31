В посольстве Ирана в РФ заявляют о приезде Рухани в Москву на переговоры с президентом России в марте

Президент Ирана Хасан Рухани прибудет в Москву в марте, заявил журналистам замглавы посольства Ирана в Москве Ахмад Хейдарян.

"Да, он приезжает в марте в Москву для переговоров с президентом РФ", - сказал А.Хейдарян во вторник на открытии фотовыставки "Красоты Ирана", приуроченной к Национальному дню Ирана.

Он выразил надежду, что эта выставка внесет вклад в развитие туризма между двумя странами.

"Мы надеемся, что эта выставка будет способствовать тому, что наши два народа ещё больше, чем прежде, будут ездить друг к другу и видеть те красоты, которые есть в наших двух государствах", - сказал А.Хейдарян.

Выставка проходит в Государственном геологическом музее им. В.И.Вернадского.