Приложение такси Lyft впервые обошло Uber по числу скачиваний из-за протеста против Трампа

Приложение для заказа такси Lyft обошло по числу скачиваний в США своего конкурента Uber впервые за всю историю конкуренции этих компаний, сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитических фирм.
Как показывает статистика App Annie, Lyft был самым скачиваемым приложением для поездок в прошлое воскресенье, а данные Mobile Action указывают на то, что Lyft превзошел Uber в понедельник.
Такая ситуация сложилась из-за акции протеста, вызванной связью Uber и президента США Дональда Трампа: глава компании Трэвис Каланик стал советником президента по вопросам бизнеса. Акция #deleteUber, участники которой удаляют приложение Uber и скачивают вместо него Lyft, набрала обороты в интернете после того, как Д.Трамп подписал указ об ограничении въезда в США для граждан ряда исламских стран.
Отмечается, что Т.Каланик публично раскритиковал указ и пообещал обсудить ситуацию при встрече с президентом. Lyft, в свою очередь, пообещал пожертвовать $1 млн Американскому союзу гражданских свобод, отметив, что "мы не согласны с этими мерами и не будем молчать по вопросам, угрожающим ценностям нашего общества".
Uber, основанная в 2009 году, является самым дорогим стартапом мира и оценивается в $70 млрд. Стоимость Lyft, появившейся в 2012 году, оценивается в $5 млрд.
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