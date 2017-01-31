Британский парламент обсудит петицию за отмену визита Трампа

Парламент Великобритании обсудит 20 февраля петицию с призывом отменить государственный визит президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство.

"Парламент обсудит эту петицию 20 февраля 2017 года", - сообщается на сайте парламента.

27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Как сообщалось ранее, в Великобритании электронная петиция за отмену официального визита президента США, который должен состояться летом этого года, набрала уже более 1,6 млн подписей, и это число продолжает расти. В британском правительстве заявили, что не собираются отзывать направленное Д.Трампу приглашение.