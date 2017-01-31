Возобновление переговоров по Сирии под эгидой ООН намечено на 20 февраля - западные СМИ

Возобновление переговоров по Сирии под эгидой ООН намечено на 20 февраля, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал о переносе межсирийских переговоров в Женеве с 8 февраля на конец этого месяца.
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