Москалькова считает недопустимой выдачу Белоруссией Азербайджану российского гражданина Лапшина

Экстрадиция гражданина РФ, блогера Александра Лапшина из Белоруссии в Азербайджан недопустима, она противоречит Конституции России, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"Считаю недопустимой выдачу с территории Союзного государства России и Белоруссии в Азербайджанскую Республику гражданина России, независимого журналиста Александра Лапшина", - сказала Т.Москалькова, слова которой приводят в пресс-службе омбудсмена.
Она отметила, что это прямо установлено статьей 61.1 Конституции РФ, по которой "гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству".
"Поддержку своей позиции я получила в МИД России и других профильных ведомствах. Вместе с тем, хотелось бы напомнить российским гражданам, выезжающим за рубеж, о необходимости изучать и соблюдать законодательство иностранных государств", - добавила уполномоченный.
16 декабря 2016 года стало известно, что А.Лапшин был задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана. Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы страны собираются добиваться экстрадиции А.Лапшина.
На прошлой неделе генпрокуратура Белоруссии сообщила, что приняла решение об экстрадиции А.Лапшина в Азербайджан.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи А.Лапшина властям Азербайджана. "Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну", - сказал С.Лавров.
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