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ТЭК 01.02.2017 09:06

Нефть слабо дешевеет в среду, Brent торгуется у $55,44 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в среду на сигналах роста запасов в США, сообщает MarketWatch.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:47 подешевели на $0,14 (0,25%) - до $55,44 за баррель. На торгах днем ранее их цена выросла на $0,26 (0,47%), завершив день на уровне $55,58 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени уменьшились на $0,09 (0,17%) - до $52,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии они потеряли в цене $0,18 (0,34%), закончив торги на уровне $52,81 за баррель.

Котировки завершили январь в минусе, опустившись по итогам месяца впервые с октября. Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 1,7%. За предыдущие два месяца цены подскочили на 15% на фоне усилий нефтедобывающих стран по сокращению добычи.

Тем временем глава иракской госкорпорации SOMO Фалах аль-Амри заявил, что Ирак намерен вернуться к наращиванию добычи после того, как срок действия соглашения о сокращении истечет в июне.

По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США по итогам прошлой недели выросли на 5,83 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 18:30 МСК, и эксперты ожидают, что они укажут на более умеренное повышение запасов - на 3 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az