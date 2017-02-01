Нефть слабо дешевеет в среду, Brent торгуется у $55,44 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в среду на сигналах роста запасов в США, сообщает MarketWatch.
Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:47 подешевели на $0,14 (0,25%) - до $55,44 за баррель. На торгах днем ранее их цена выросла на $0,26 (0,47%), завершив день на уровне $55,58 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени уменьшились на $0,09 (0,17%) - до $52,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии они потеряли в цене $0,18 (0,34%), закончив торги на уровне $52,81 за баррель.
Котировки завершили январь в минусе, опустившись по итогам месяца впервые с октября. Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 1,7%. За предыдущие два месяца цены подскочили на 15% на фоне усилий нефтедобывающих стран по сокращению добычи.
Тем временем глава иракской госкорпорации SOMO Фалах аль-Амри заявил, что Ирак намерен вернуться к наращиванию добычи после того, как срок действия соглашения о сокращении истечет в июне.
По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США по итогам прошлой недели выросли на 5,83 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 18:30 МСК, и эксперты ожидают, что они укажут на более умеренное повышение запасов - на 3 млн баррелей.
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