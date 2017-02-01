В Азербайджане подорожал бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98

В Азербайджане с 1 февраля подорожала розничная цена автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98».

В частности, розничная цена бензина марки «Premium Euro-95» в Азербайджане повысилась с 1,05 манат до 1,15 манат за 1 литр.

Цена бензина Super Euro-98 выросла с 1,1 манат до 1,2 манат за литр.

«Рост цен на бензин на эти марки обусловлен тем, что они импортируются и сильно зависят от курсовых изменений», - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.

Как сообщалось, импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и Super Euro-98 начался с 1 апреля 2014 года. Цены на эти виды бензина определяются со стороны оптового поставщика бензина.

Объемы продаж бензина Premium Euro-95 на внутреннем рынке Азербайджана не превышают 25 тыс. тонн в год.

А.Азизов