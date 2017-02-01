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ТЭК 01.02.2017 09:06

В Азербайджане подорожал бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98

В Азербайджане с 1 февраля подорожала розничная цена автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98».

В частности, розничная цена бензина марки «Premium Euro-95» в Азербайджане повысилась с 1,05 манат до 1,15 манат за 1 литр.

Цена бензина Super Euro-98 выросла с 1,1 манат до 1,2 манат за литр.

«Рост цен на бензин на эти марки обусловлен тем, что они импортируются и сильно зависят от курсовых изменений», - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.

Как сообщалось, импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и Super Euro-98 начался с 1 апреля 2014 года. Цены на эти виды бензина определяются со стороны оптового поставщика бензина.

Объемы продаж бензина Premium Euro-95 на внутреннем рынке Азербайджана не превышают 25 тыс. тонн в год.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕНЗИН, ПОДОРОЖАНИЕ


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В Азербайджане подорожали цены на бензин

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az