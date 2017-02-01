Лидеры Киргизии и Пакистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и премьер-министр Пакистана Наваз Шариф в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества между странами, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе президента Киргизии.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Киргизией и Пакистаном" - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что А.Атамбаев и Н. Шариф также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня.

Разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.