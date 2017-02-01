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СНГ 01.02.2017 09:07

Лидеры Киргизии и Пакистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и премьер-министр Пакистана Наваз Шариф в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества между странами, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе президента Киргизии.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Киргизией и Пакистаном" - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что А.Атамбаев и Н. Шариф также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня.

Разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПАКИСТАН, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az