Встреча в Астане стала шагом к укреплению режима прекращения огня в Сирии - Совбез ООН

Международная встреча по Сирии в Астане стала шагом к укреплению режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, заявили в Совете Безопасности ООН.

"Члены Совета Безопасности подчеркнули, что международная встреча по Сирии в Астане стала шагом в направлении укрепления режима прекращения огня", - говорится в заявлении СБ ООН.

Совет Безопасности выразил надежду, что "он (режим прекращения огня - ИФ) приведет к дальнейшему сокращению числа его нарушений к прогрессу в достижении политического урегулирования и усилиям по предотвращению и пресечению террористической деятельности ИГИЛ (запрещена в РФ), фронта "Аль-Нусры" и связанных с ними лиц, групп, формирований и организаций".

"Члены Совета Безопасности призвали сирийские стороны к полной реализации режима прекращения огня, установленного в соответствии с договоренностями от 29 декабря 2016 года", - отмечается в заявлении.