Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9165 EUR   2.05 RUR   0.032 GBR   2.3975 TRY   0.5067

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.81 Brent   55.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра -1° 3 Фев 4 Фев

Дальнее зарубежье 01.02.2017 09:18

Встреча в Астане стала шагом к укреплению режима прекращения огня в Сирии - Совбез ООН

Международная встреча по Сирии в Астане стала шагом к укреплению режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, заявили в Совете Безопасности ООН.

"Члены Совета Безопасности подчеркнули, что международная встреча по Сирии в Астане стала шагом в направлении укрепления режима прекращения огня", - говорится в заявлении СБ ООН.

Совет Безопасности выразил надежду, что "он (режим прекращения огня - ИФ) приведет к дальнейшему сокращению числа его нарушений к прогрессу в достижении политического урегулирования и усилиям по предотвращению и пресечению террористической деятельности ИГИЛ (запрещена в РФ), фронта "Аль-Нусры" и связанных с ними лиц, групп, формирований и организаций".

"Члены Совета Безопасности призвали сирийские стороны к полной реализации режима прекращения огня, установленного в соответствии с договоренностями от 29 декабря 2016 года", - отмечается в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ООН, СИРИЯ, АСТАНА, ПЕРЕМИРИЕ


Похожие новости


Более 20 начальных школ вновь открылись в восточном Алеппо - ООН Совбез ООН призвал стороны сирийского конфликта к переговорам в Женеве без предварительных условий Почти $5 млрд нужно для помощи сирийским беженцам, $3,4 млрд - для удовлетворения гуманитарных нужд в Сирии - ООН Пан Ги Мун призвал защитить гражданское население Сирии Генассамблея ООН соберется в пятницу для обсуждения резолюции по Сирии - чиновник Де Мистура призывает рассмотреть возможность возобновления межсирийских переговоров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az