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Дальнее зарубежье 01.02.2017 09:32

В ЦРУ отказались комментировать дело сотрудников ФСБ РФ, обвиняемых в сотрудничестве с американской спецслужбой

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не комментирует сообщения о том, что арестованные по делу о госизмене и хакерах сотрудники ФСБ России обвиняются в передаче конфиденциальной информации ЦРУ.

"Мы отказываемся это комментировать", - сказал "Интерфаксу" представитель американского разведывательного ведомства.

Ранее источники, знакомые с ситуацией, сообщили "Интерфаксу", что руководитель ЦИБ ФСБ России Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев передавали конфиденциальную информацию ЦРУ США.

"Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ", - сказал один из собеседников агентства.

Он не стал при этом уточнять, действовали ли они напрямую или через посредников.

"Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля", - отметил источник.

Другой источник агентства рассказал, что "темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются".

"Каждый из фигурантов занимался своим делом - кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались", - сказал собеседник агентства.

Всю группу, по его данным, связывало то, что они были знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности.

"Причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию", - подчеркнул источник.

Как сообщалось, в понедельник Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и являющегося, по данным СМИ, организатором хакерской группы "Шалтай-болтай".

"Постановлением от 28 декабря 2016 года мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Аникеева продлена до 8 марта 2017 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

По ее словам, В.Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч.3 ст.272 УК РФ).

Фигурант по ходатайству следствия был взят под стражу 9 ноября прошлого года, добавила Е.Краснова.

Источник "Интерфакса" подтвердил, что фигурантами уголовного дела о взломе персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и известных бизнесменов, помимо В.Аникеева, стали еще пять человек.

Среди них один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ С.Михайлов и его заместитель Д.Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Группа специализируется на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

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Тэги: США, ЦРУ, РОССИЯ, ФСБ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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