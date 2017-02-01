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Дальнее зарубежье 01.02.2017 09:48

Новый руководитель погранслужбы назначен в США

Роналд Витиелло назначен администрацией президента США на должность главы пограничной службы страны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Около недели назад его предшественник Марк Морган "ушел в отставку под давлением", отмечается в сообщении.

"Я рад объявить о назначении Рона Витиелло на пост главы пограничной службы", - написал в "Твиттере" таможенной и пограничной службы США ее действующий комиссар Кевин Макалинан.

Ранее сообщалось, что М.Морган оставил должность на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерениях построить стену на границе с Мексикой, а также увеличить ряды пограничников на 5 тыс. человек.

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Тэги: США, ПОГРАНСЛУЖБА, КАДРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az