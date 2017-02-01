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Дальнее зарубежье 01.02.2017 10:19

Более 20 начальных школ вновь открылись в восточном Алеппо - ООН

Почти 6,5 тыс. детей вернулись в школы в восточной части сирийского Алеппо, сообщает центр новостей ООН.

"При поддержке ЮНИСЕФ в восточной части Алеппо вновь открылись 23 начальные школы, в школу вернулись почти 6,5 тысяч детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детский фонд ООН предоставил юным сирийцам школьные принадлежности, разработал ускоренные обучающие программы, обучил учителей тому, как помочь школьникам нагнать пропущенные месяцы и годы учебы.

Согласно информации центра новостей Всемирной организации, 25 тыс. детей во временных приютах получили психологическую поддержку, 50 тыс. детей их родителей научили защищать себя от мин.

На данный момент по всей Сирии в школу не ходят 1,7 млн детей, подчеркивается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, СИРИЯ, АЛЕППО, ШКОЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az