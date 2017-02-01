Более 20 начальных школ вновь открылись в восточном Алеппо - ООН

Почти 6,5 тыс. детей вернулись в школы в восточной части сирийского Алеппо, сообщает центр новостей ООН.
"При поддержке ЮНИСЕФ в восточной части Алеппо вновь открылись 23 начальные школы, в школу вернулись почти 6,5 тысяч детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детский фонд ООН предоставил юным сирийцам школьные принадлежности, разработал ускоренные обучающие программы, обучил учителей тому, как помочь школьникам нагнать пропущенные месяцы и годы учебы.
Согласно информации центра новостей Всемирной организации, 25 тыс. детей во временных приютах получили психологическую поддержку, 50 тыс. детей их родителей научили защищать себя от мин.
На данный момент по всей Сирии в школу не ходят 1,7 млн детей, подчеркивается в сообщении.
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