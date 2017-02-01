Трамп выдвинул Нила Горсача на пост судьи Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Нила Горсача на пост судьи Верховного суда.

"Сегодня я сдержу очередное обещание американскому народу, выдвинув судью Нила Горсача судьей Верховного суда США", - сказал Д.Трамп, выступая в Белом доме.

Верховный суд является высшей судебной инстанцией США. В состав суда входит девять судей, один из которых является председателем.

Суд обычно действует как апелляционный, но по ряду дел (например, касающихся дипломатов или исков одного штата к другому) может быть судом первой инстанции.

Судьи назначаются президентом с одобрения сената пожизненно и могут досрочно прекратить полномочия лишь в результате добровольной отставки или импичмента за совершённые преступления.