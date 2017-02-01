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Дальнее зарубежье 01.02.2017 09:20

Трамп выдвинул Нила Горсача на пост судьи Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Нила Горсача на пост судьи Верховного суда.

"Сегодня я сдержу очередное обещание американскому народу, выдвинув судью Нила Горсача судьей Верховного суда США", - сказал Д.Трамп, выступая в Белом доме.

Верховный суд является высшей судебной инстанцией США. В состав суда входит девять судей, один из которых является председателем.

Суд обычно действует как апелляционный, но по ряду дел (например, касающихся дипломатов или исков одного штата к другому) может быть судом первой инстанции.

Судьи назначаются президентом с одобрения сената пожизненно и могут досрочно прекратить полномочия лишь в результате добровольной отставки или импичмента за совершённые преступления.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЕРХОВНЫЙ/СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az