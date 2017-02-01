Совбез ООН призвал стороны сирийского конфликта к переговорам в Женеве без предварительных условий

Члены Совета Безопасности ООН с нетерпением ждут возобновления межсирийских переговоров в Женеве и призывают стороны сирийского конфликта принять участие в них без предварительных условий.

"Члены Совета Безопасности с нетерпением ждут возобновления межсирийских переговоров, призывают в этой связи спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру как можно быстрее возобновить переговоры в Женеве", - говорится в заявлении Совбеза ООН.

Члены Совбеза призывают сирийские стороны принять участие в переговорах в духе доброй воли и без предварительных условий.