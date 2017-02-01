Визиты министра обороны США в Южную Кореи и Японию нацелены на подтверждение союзнических обязательств Вашингтона - Пентагон

Визиты нового министра иностранных дел США Джеймса Мэттиса в Южную Корею и Японию должны показать, что США готовы к выполнению своих обязательств в области обороны перед азиатскими союзниками, сообщил Пентагон.

"Поездка продемонстрирует приверженность Соединенных Штатов обязательствам пред своими постоянными союзниками - Японией и Южной Кореей, а также готовность к дальнейшему укреплению трехстороннего сотрудничества в области безопасности", - говорится в распространенном Пентагоном заявлении.

Как сообщило накануне южнокорейское министерство обороны, Дж.Мэттис подтвердил, что США готовы к установке на территории Южной Кореи систем противоракетной обороны THAAD.

В заявлении указывалось, что "системы будут установлены в соответствии с графиком в 2017 году, и союзники будут готовы ответить на любые агрессивные действия Северной Кореи".

Дж.Мэттис, как планируется, нанесет визит в Южную Корею в четверг и пятницу, затем направиться в Японию.

Наблюдатели обратили внимание, что в ходе предвыборной кампании президент Дональд Трамп предлагал Японии и Южной Корее самим разработать ядерное оружие для обеспечения безопасности, а также обвинял Сеул в недостатке финансовых вложений в содержание на территории Южной Кореи почти 30-тысячного американского воинского контингента.