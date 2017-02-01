Свыше 20 т гуманитарных грузов по линии ООН доставлено российскими самолетами в сирийский Дейр-эз-Зор - Центр по примирению

Российские самолеты доставили в Дейр-эз-Зор более 20 тонн продуктов от ООН, сообщили "Интерфаксу" в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор оставлено 20,8 тонн гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН", - заявили в Центре по примирению.

В течение суток российский Центр по примирению враждующих сторон провел восемь гуманитарных акций - шесть в Алеппо, одну в Латакии и одну населенном пункте Джармана провинции Дамаск.

"В городе Алеппо (в районе Аль-Фуркан, в школах в районах Аль-Джабария, Аль-Сукари и Балат, в железнодорожном техникуме в районе Шейх-Таха) и населенном пункте Джармана провинции Дамаск произведена передача мирным жителям более 3,2 тонны хлеба, 1 тыс. порций горячей еды и 400 продовольственных наборов. В начальной школе в районе Аль-Мидан города Алеппо и в средней школе имени героя Уагиба Халиля Мустафы в городе Латакия учащимся передано более 770 детских рюкзаков и подарочных наборов", - отметили в Центре по примирению.

Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,7 тонны, гуманитарная помощь оказана 4 тыс. 37 жителям.

"В течение суток другими государствами на территории Сирии гуманитарные акции не проводились", - подчеркнули в Центре по примирению.