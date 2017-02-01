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СНГ 01.02.2017 09:29

Узбекский лидер нанесет визит в Москву весной - Песков

Переговоры президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева намечены на ближайшие месяцы, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"Встреча лидеров России и Узбекистана состоится в ближайшие 2-3 месяца, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков", - пишет издание.

По словам высокопоставленного собеседника газеты в руководстве Узбекистана, тематика предстоящих переговоров в Москве затронет сферы энергетики, поставок сельскохозяйственной продукции, вопросы военно-технического сотрудничества и миграционной политики.

"В России большой рынок для узбекской сельхозпродукции, и обсуждение вопросов расширения этого рынка, естественно, в приоритете. Президент Шавкат Мирзиёев приступил к широкой реорганизации сельскохозяйственной сферы Узбекистана, дает старт к сокращению хлопковых полей и расширению фруктовых плантаций и других культур. Есть основания полагать, что узбекская сторона вновь поднимет вопрос о поставках российской нефти без пошлины. Как известно, недавнюю просьбу Узбекистана о беспошлинной поставке нефти в правительстве РФ отклонили. Вопрос о мигрантах из Узбекистана также будет обсуждаться", - рассказал собеседник издания.

Издание отмечает, что в случае успешных переговоров Россия может получить нового крупного клиента на рынке вооружений. В ноябре 2016 года министры обороны РФ и Узбекистана Сергей Шойгу и Кабул Бердиев подписали договор о развитии военно-технического сотрудничества. Глава узбекского военного ведомства в ходе визита в Москву сообщил, что Узбекистан при реализации программы переоснащения и модернизации своих вооруженных сил будет делать ставку на современную российскую продукцию.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az