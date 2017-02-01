Официальные курсы Центробанка: 1,92 AZN/$1, 2,0719 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 февраля установил на уровне 1,92 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 1 февраля ЦБА установил на уровне 2,0719 манат/1EUR.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 февраля Центробанк установил на уровне 0,0319 манат/1RUB.

Н.Аббасова