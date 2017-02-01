Душанбе просит международной помощи из-за аномального количества снега

Министерство иностранных дел Таджикистана выразило надежду на помощь иностранных партнеров в ликвидации последствий стихии в республике.
В обращении, с которым выступил МИД Таджикистана, отмечается, что погодные условия в осенне-зимнем периоде в республике оказались аномальными.
"За этот период в Таджикистане, в частности в горных районах выпало на 140-170% выше нормы осадков, в виде дождя и снега. Обычно такое метеорологическое и гидрологическое состояние сопровождается огромными стихийными бедствиями, связанными с водой. Запасы снежных ресурсов по состоянию на сегодняшний день составляют по территории Таджикистана 168%, в частности в бассейнах реки Зерафшан - 322%, Вахш - 148% и Пяндж - 156%", - говорится в обращении.
Отмечается, что большинство населенных пунктов и дорог в горных районах окажутся под риском лавин, оползней, паводков и других стихийных бедствий. По прогнозам Гидрометцентра страны, в феврале ожидается также выпадение осадков выше нормы. Такая ситуация создает опасность возникновения стихийных бедствий на весь зимне-весенне-летний период.
В МИД подчеркивают, что спасательные и профилактические мероприятия требуют огромных финансовых средств, но в первую очередь требуется соответствующая техника и оборудование, строительные материалы, горюче-смазочные материалы, продовольственные товары, медикаменты и медицинское оборудование, строительство галерей, лавино- и селезащитных сооружений, а также проведение берегоукрепительных мероприятий.
"Принимая во внимание существующий опыт взаимодействия Таджикистана с дипломатическими представительствами и международными организациями в условиях чрезвычайных ситуаций, таджикская сторона надеется на всемерную поддержку партнеров по развитию в ликвидации последствий данных стихийных бедствий", - говорится в обращении МИД.
В результате схода снежных лавин на востоке и севере Таджикистана имеются человеческие жертвы и значительные инфраструктурные разрушения, десятки населенных пунктов оказались блокированными.
Ход оказания первой помощи пострадавшим находится под непосредственным контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По поручению главы государства создана специальная оперативная рабочая группа из числа руководителей министерств и ведомств страны, местных исполнительных органов власти, которая занимается уточнением числа жертв и разрушений, а также оказанием помощи пострадавшим.
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