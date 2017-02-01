Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 21 раз - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 21 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 21 раз»,- говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Ф.Исазаде
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе 3 февраля планирует привлечь 150 млн манатов
Азеришыг отбирает подрядчиков для работ по энергоснабжению двух агропарков и в рамках проекта «Белый город»
Доллар дорожает относительно евро и иены в среду после ослабления в предыдущие две сессии
БТА предупредило пассажироперевозчиков соблюдать меры безопасности в сложных погодных условиях в Баку
Таможенники Азербайджана изъяли около 28,5 тыс. безакцизных сигарет
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Военно-морские учения НАТО с участием сил восьми стран стартуют 1 февраля в Черном море
Визиты министра обороны США в Южную Кореи и Японию нацелены на подтверждение союзнических обязательств Вашингтона - Пентагон
Более 20 начальных школ вновь открылись в восточном Алеппо - ООН
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии