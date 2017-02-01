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Социум 01.02.2017 10:20

БТА предупредило пассажироперевозчиков соблюдать меры безопасности в сложных погодных условиях в Баку

Бакинское транспортное агентство (БТА) предупредило компании, оказывающие услуги пассажироперевозок в столице соблюдать меры безопасности и обеспечить нормальную деятельность.

«С целью обеспечения беспрерывного и безопасного передвижения общественного транспорта в снежную морозную погоду БТА перешло на усиленный режим работы. Компании, оказывающие услуги пассажироперевозок, строго предупреждены о соблюдении интервала, мер безопасности, а также выпускать на рейс технически исправные автобусы»,- говорится в сообщении БТА.

Агентство также довело до сведения компаний, что если снежная и морозная погода создают опасность для других участников движения и жизни пассажиров, движение автобусов должно быть временно приостановлено.

Предупреждение, в частности, направлено компаниям, занимающимся перевозкой пассажиров по маршрутам 77, 205, 53, 31, 39, 50, 64, 94, 211.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТРАНСПОРТ, КОМПАНИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az