БТА предупредило пассажироперевозчиков соблюдать меры безопасности в сложных погодных условиях в Баку

Бакинское транспортное агентство (БТА) предупредило компании, оказывающие услуги пассажироперевозок в столице соблюдать меры безопасности и обеспечить нормальную деятельность.
«С целью обеспечения беспрерывного и безопасного передвижения общественного транспорта в снежную морозную погоду БТА перешло на усиленный режим работы. Компании, оказывающие услуги пассажироперевозок, строго предупреждены о соблюдении интервала, мер безопасности, а также выпускать на рейс технически исправные автобусы»,- говорится в сообщении БТА.
Агентство также довело до сведения компаний, что если снежная и морозная погода создают опасность для других участников движения и жизни пассажиров, движение автобусов должно быть временно приостановлено.
Предупреждение, в частности, направлено компаниям, занимающимся перевозкой пассажиров по маршрутам 77, 205, 53, 31, 39, 50, 64, 94, 211.
Ф.Исазаде
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