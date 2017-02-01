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Внутренняя политика 01.02.2017 10:23

Около 8,5 тыс. должникам суды ограничили выезд из Азербайджана в 2016 году – глава Минюста

Около 8,5 тыс. гражданам был ограничен выезд из Азербайджана в 2016 году в связи с имеющимися задолженностями по судебным решениям, отмечает министр юстиции республики Фикрет Мамедов.

«8,435 тыс. должникам было временно ограничено право покидать пределы страны. С 1,857 тыс. лиц, исполнивших судебные решения, данные ограничения были сняты», - заявил Ф.Мамедов на расширенном заседании коллегии Минюста.

Министр отметил более чем 60%-ый рост числа дел по исполнению судебных решений по сравнению с 2015 годом.

По его словам, за неисполнение судебных решений к административной ответственности привлечено 6,548 тыс. человек.

«В том числе 3,519 тыс. человек были арестованы в административном порядке со стороны судов, в отношении 316 лиц возбуждены уголовные дела», - отметил министр.

Р.Бабаев

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Тэги: СУДЫ, ДЕЛА, ИСПОЛНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az