Около 8,5 тыс. должникам суды ограничили выезд из Азербайджана в 2016 году – глава Минюста

Около 8,5 тыс. гражданам был ограничен выезд из Азербайджана в 2016 году в связи с имеющимися задолженностями по судебным решениям, отмечает министр юстиции республики Фикрет Мамедов.

«8,435 тыс. должникам было временно ограничено право покидать пределы страны. С 1,857 тыс. лиц, исполнивших судебные решения, данные ограничения были сняты», - заявил Ф.Мамедов на расширенном заседании коллегии Минюста.

Министр отметил более чем 60%-ый рост числа дел по исполнению судебных решений по сравнению с 2015 годом.

По его словам, за неисполнение судебных решений к административной ответственности привлечено 6,548 тыс. человек.

«В том числе 3,519 тыс. человек были арестованы в административном порядке со стороны судов, в отношении 316 лиц возбуждены уголовные дела», - отметил министр.

Р.Бабаев