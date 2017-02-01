Президент Алиев принял председателя правления EITI

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял председателя правления Инициативы прозрачности в добывающей сфере (EITI) Фредерика Рейнфелдти, сообщает сайт главы государства.

Азербайджан присоединился к Инициативе прозрачности в добывающей сфере в 2003 году. В ноябре 2003 года распоряжением кабинета министров была создана специальная комиссия по реализации EITI.

Подготовка отчетов по EITI осуществляется в соответствии с меморандумом, подписанным 24 ноября 2004 года между правительственной комиссией по реализации EITI, иностранными и местными компаниями и Коалицией неправительственных организаций.

Отчеты по EITI готовятся один раз по итогам года.

Н.Аббасова