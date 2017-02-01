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Дальнее зарубежье 01.02.2017 13:48

В ряде германских городов проходят антитеррористические рейды, один человек задержан

Более 1 тыс. сотрудников германской полиции проводят обыски в домах, бизнес-центрах и мечетях во Франкфурте и других городах в рамках антитеррористических рейдов, сообщают в среду западные СМИ.

По их информации, правоохранительные органы уже задержали 36-летнего выходца из Туниса, которого подозревают в подготовке нападения и организации террористической ячейки на территории Германии.

Рейды прошли во Франкфурте, Оффенбахе, Дармштадте, Лимбурге и Висбадене.

Накануне немецкая полиция задержала в Берлине трех человек, подозреваемых в связях с членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АНТИТЕРРОР, РЕЙДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az