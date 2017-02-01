В ряде германских городов проходят антитеррористические рейды, один человек задержан

Более 1 тыс. сотрудников германской полиции проводят обыски в домах, бизнес-центрах и мечетях во Франкфурте и других городах в рамках антитеррористических рейдов, сообщают в среду западные СМИ.

По их информации, правоохранительные органы уже задержали 36-летнего выходца из Туниса, которого подозревают в подготовке нападения и организации террористической ячейки на территории Германии.

Рейды прошли во Франкфурте, Оффенбахе, Дармштадте, Лимбурге и Висбадене.

Накануне немецкая полиция задержала в Берлине трех человек, подозреваемых в связях с членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).