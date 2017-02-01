Военно-воздушные силы международной коалиции, возглавляемой США, нанесли авиаудары по удерживаемому террористами сирийскому городу Идлиб, сообщает в среду арабское издание "Аль-Маздар".

По его информации, в частности удары нанесены по гостинице "Карлтон" и окрестностям вокруг нее.

Отмечается, что здание гостиницы использовалось боевиками террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра") для размещения в нем террористов и проведения встреч ключевых полевых командиров.

Информация о каких-либо потерях, понесенных террористами, изданием не приводится.