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Дальнее зарубежье 01.02.2017 14:01

Международная коалиция нанесла авиаудары по гостинице "Карлтон" в Идлибе

Военно-воздушные силы международной коалиции, возглавляемой США, нанесли авиаудары по удерживаемому террористами сирийскому городу Идлиб, сообщает в среду арабское издание "Аль-Маздар".

По его информации, в частности удары нанесены по гостинице "Карлтон" и окрестностям вокруг нее.

Отмечается, что здание гостиницы использовалось боевиками террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра") для размещения в нем террористов и проведения встреч ключевых полевых командиров.

Информация о каких-либо потерях, понесенных террористами, изданием не приводится.

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, КОАЛИЦИЯ, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az