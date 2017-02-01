Сенаторы Калифорнии намерены рассмотреть новые меры по защите нелегальных иммигрантов

Калифорнийские сенаторы-демократы намерены выступить с законопроектом, который сделает этот американский штат безопасным для пребывания нелегальных иммигрантов и предоставит бесплатную юридическую поддержку тем, кто находится на грани депортации, сообщает в среду американский телеканал "Фокс ньюс".

"Мы в Калифорнии несем ответственность за то, чтобы сказать "нет" и быть противовесом тому кошмару, который исходит из Вашингтона", - заявил сенатор Скотт Уэйнер, представляющий город Сан-Франциско.

Идея разработки такого законопроекта была оглашена всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе ограничений на иммиграцию.