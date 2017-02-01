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Дальнее зарубежье 01.02.2017 14:13

Сенаторы Калифорнии намерены рассмотреть новые меры по защите нелегальных иммигрантов

Калифорнийские сенаторы-демократы намерены выступить с законопроектом, который сделает этот американский штат безопасным для пребывания нелегальных иммигрантов и предоставит бесплатную юридическую поддержку тем, кто находится на грани депортации, сообщает в среду американский телеканал "Фокс ньюс".

"Мы в Калифорнии несем ответственность за то, чтобы сказать "нет" и быть противовесом тому кошмару, который исходит из Вашингтона", - заявил сенатор Скотт Уэйнер, представляющий город Сан-Франциско.

Идея разработки такого законопроекта была оглашена всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе ограничений на иммиграцию.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ИММИГРАНТЫ, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az