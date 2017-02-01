Власти Таджикистана возьмут под контроль цены на социально значимые товары

Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана в среду одобрил законопроект "О защите конкуренции", который, в частности, позволит правительству страны регулировать вопросы ценообразования на социально значимые товары.

Как ожидается, соответствующий список социально значимых товаров будет подготовлен и одобрен правительством в ближайшее время.

Глава Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Саъди Кодирзода, представляя законопроект депутатам, отметил, что документ призван обеспечить защиту прав и интересов потребителей, здоровую конкуренцию, развитие среднего и малого бизнеса в стране, регулирование ценообразования, пресечение случаев безосновательного повышения цен на товары.

По его словам, закон, в частности, предотвратит скачок цен накануне традиционных исламских праздников Ид-аль Фитр и Ид-аль Адха.

В Таджикистане, где абсолютное большинство населения составляют мусульмане, в преддверии религиозных праздников, несмотря на призывы местного духовенства и меры, предпринимаемые властями на местах, резко повышаются цены на основные продовольственные товары.

Согласно новому закону, производитель или поставщик того или иного товара, не имеет права занимать более 15% потребностей рынка страны. Ранее этот показатель был на уровне 25%.