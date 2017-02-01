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СНГ 01.02.2017 14:35

Власти Таджикистана возьмут под контроль цены на социально значимые товары

Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана в среду одобрил законопроект "О защите конкуренции", который, в частности, позволит правительству страны регулировать вопросы ценообразования на социально значимые товары.

Как ожидается, соответствующий список социально значимых товаров будет подготовлен и одобрен правительством в ближайшее время.

Глава Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Саъди Кодирзода, представляя законопроект депутатам, отметил, что документ призван обеспечить защиту прав и интересов потребителей, здоровую конкуренцию, развитие среднего и малого бизнеса в стране, регулирование ценообразования, пресечение случаев безосновательного повышения цен на товары.

По его словам, закон, в частности, предотвратит скачок цен накануне традиционных исламских праздников Ид-аль Фитр и Ид-аль Адха.

В Таджикистане, где абсолютное большинство населения составляют мусульмане, в преддверии религиозных праздников, несмотря на призывы местного духовенства и меры, предпринимаемые властями на местах, резко повышаются цены на основные продовольственные товары.

Согласно новому закону, производитель или поставщик того или иного товара, не имеет права занимать более 15% потребностей рынка страны. Ранее этот показатель был на уровне 25%.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ЦЕНЫ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az