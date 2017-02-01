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Дальнее зарубежье 01.02.2017 14:46

Белый дом не будет посылать своих сотрудников на программы телеканала Си-Эн-Эн

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась направлять своих представителей на программы, выходящие в эфире телеканала Си-Эн-Эн, сообщает в среду американское интернет-издание "Политико".

"Мы направляем своих представителей туда, где, как мы полагаем, имеет смысл продвигать нашу программу действий", - цитирует издание слова представителя Белого дома, который добавил, что Си-Эн-Эн таким местом не является.

При этом сотрудники администрации продолжают отвечать на вопросы репортеров Си-Эн-Эн, однако чиновники Белого дома, включая пресс-секретаря Шона Спайсера и помощницы Д.Трампа Келлин Конуэй, не появлялись за последние недели на передачах, транслируемых на телеканале.

В свою очередь Ш.Спайсер, выступая в Университете Джорджа Вашингтона, опроверг информацию о прекращении сотрудничества с телеканалом, заявив, что отвечает на вопросы репортеров телеканала на ежедневных брифингах.

При этом он добавил, что "не собирается сидеть и общаться с людьми, которые не имеют желания что-либо правильно понимать".

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, CNN, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az