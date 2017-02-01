Белый дом не будет посылать своих сотрудников на программы телеканала Си-Эн-Эн

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась направлять своих представителей на программы, выходящие в эфире телеканала Си-Эн-Эн, сообщает в среду американское интернет-издание "Политико".
"Мы направляем своих представителей туда, где, как мы полагаем, имеет смысл продвигать нашу программу действий", - цитирует издание слова представителя Белого дома, который добавил, что Си-Эн-Эн таким местом не является.
При этом сотрудники администрации продолжают отвечать на вопросы репортеров Си-Эн-Эн, однако чиновники Белого дома, включая пресс-секретаря Шона Спайсера и помощницы Д.Трампа Келлин Конуэй, не появлялись за последние недели на передачах, транслируемых на телеканале.
В свою очередь Ш.Спайсер, выступая в Университете Джорджа Вашингтона, опроверг информацию о прекращении сотрудничества с телеканалом, заявив, что отвечает на вопросы репортеров телеканала на ежедневных брифингах.
При этом он добавил, что "не собирается сидеть и общаться с людьми, которые не имеют желания что-либо правильно понимать".
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