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Внешняя политика 01.02.2017 13:47

Президент Алиев обсудил с председателем правления EITI вопрос восстановления полноправного членства Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял председателя правления Инициативы прозрачности в добывающей сфере (EITI) Фредерика Рейнфелдти, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев в ходе встречи отметил, что визит Ф.Рейнфелдти в Баку является хорошей возможностью для широкого обсуждения сотрудничества Азербайджана с EITI.

Ф.Рейнфелдти напомнил, что Азербайджан был одной из первых стран, присоединившихся к Инициативе прозрачности в добывающей сфере, долгие годы сотрудничавшей с этой организацией и добившейся больших успехов в этой сфере. По его словам, отчеты по EITI, публикуемые страной, соответствуют требованиям Инициативы прозрачности.

«В ходе встречи стороны подчеркнули готовность к продолжению сотрудничества и провели обмен мнениями по реализации необходимых мероприятий по восстановлению в будущем статуса полноправного члена Азербайджана в EITI", - отмечается в информации.

Азербайджан присоединился к Инициативе прозрачности в добывающей сфере в 2003 году. В ноябре 2003 года распоряжением кабинета министров была создана специальная комиссия по реализации EITI.

В марте 2015 года статус Азербайджана в EITI был снижен до "наблюдателя" на последующие 12 месяцев. В Астане 24-26 октября 2016 года в рамках 35-го заседания правления EITI обсуждался статус Азербайджана в Инициативе прозрачности в добывающей сфере. По итогам обсуждений было принято решение сохранить за Азербайджаном статус кандидата.

Подготовка отчетов по EITI осуществляется в соответствии с меморандумом, подписанным 24 ноября 2004 года между правительственной комиссией по реализации EITI, иностранными и местными компаниями и Коалицией неправительственных организаций.

Отчеты по EITI готовятся один раз по итогам года.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, EITI, ВСТРЕЧА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az