Азербайджанские производители посредством Azexport.az получили в январе 2017г заказы почти на $5 млн

Азербайджанские производители получили в январе 2017 года посредством портала Azexport.az заказы экспорт продукции на общую сумму $4,63 млн, отмечается в сообщении Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

«Эти предложения поступили, главным образом, из России, Турции, Ирака, Болгарии, Ливии, Молдовы и других стран», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Болгария заказала красную чечевицу на $4 млн и очищенный фундук на $80 тыс., Ирак и Ливия - макаронные изделия на $180 тыс., Турция, Ирак, Ливия, Гана и Нигерия – курятину на $350 тыс., Молдова – лимонад на $20 тыс.

Кроме того, от российских компаний поступили предложения стать дистрибьютором косметической компании, винной продукции, из Франции – дистрибьютором гранатовых соков.

«Компании – производители отправили образцы своей продукции заказчикам», - отмечается в сообщении.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

А.Ахундов