В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека, еще 13 пострадали – МВД

Три человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали также 13 человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 94 преступлений, 38 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 55 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 14 человека, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 16 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Ф.Исазаде
Минобороны и военная прокуратура Азербайджана подписали план мероприятий на 2017 год
Президент Алиев обсудил с председателем правления EITI вопрос восстановления полноправного членства Азербайджана
Глава Совета прессы Азербайджана считает необходимым определить правовой статус интернет-медиа для регулирования их деятельности
Цены на нефть растут в среду, Brent подорожала до $55,99 за баррель
SOCAR в январе сократила экспорт продукции нефтепереработки и нефтехимии на 25%
SOCAR сократила в январе отгрузку нефти из терминала Джейхан на 7,5%
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Тегеран в декабре провел секретное испытание баллистической ракеты - СМИ
ЕС устранил последнее препятствие на пути отмены роуминга
Бывший вице-президент США Байден создает фонд в поддержку равноправия
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии