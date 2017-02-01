Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.92 EUR   2.0719 RUR   0.0319 GBR   2.414 TRY   0.5078

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.81 Brent   55.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра -1° 3 Фев 4 Фев

Дальнее зарубежье 01.02.2017 15:13

Volkswagen выплатит $1,3 млрд по искам владельцев автомобилей с 3-литровыми двигателями в США

Volkswagen AG (VW) выплатит не менее $1,26 млрд по искам владельцев автомобилей с дизельными двигателями объемом 3 литра в США в рамках урегулирования последствий "дизельного скандала".

Volkswagen заключил с американскими регуляторами соглашение, в соответствии с которым автоконцерн, в зависимости от выбора автовладельцев, либо выкупит машины, в которых занижены показатели выхлопов, либо устранит нарушения в них.

В любом случае автовладельцы получат существенную денежную компенсацию, пишет газета Financial Times.

Автоконцерну предстоит выкупить или отозвать для устранения нарушений порядка 20 тыс. автомобилей VW Touareg и Audi Q7 2009-2012 гг. выпуска. Цена выкупа будет соответствовать стоимости автомобиля на уровне сентября 2015 года, когда разразился "дизельный скандал".

Владельцы этих автомобилей получат компенсацию в размере $7,755 тыс. - $13,880 тыс.

В более новых моделях автомобилей, в том числе VW, Audi и Porsche, автоконцерн устранит нарушения, а их владельцы получат компенсацию от $7,039 тыс. до $16,114 тыс.

Решение об устранении нарушений в этих машинах, однако, еще не одобрено регуляторами, и, если они не дадут Volkswagen "зеленый свет" на ремонт автомобилей, автоконцерну придется выкупить их. В этом случае его расходы на урегулирование претензий владельцев автомобилей с двигателем объемом 3 литра могут увеличиться с $1,26 млрд до свыше $4 млрд.

В общей сложности штрафы и компенсации, которые Volkswagen должен выплатить федеральным регуляторам, региональным властям, потребителям и автодилерам в США, составляют уже порядка $22 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az