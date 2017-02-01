Volkswagen выплатит $1,3 млрд по искам владельцев автомобилей с 3-литровыми двигателями в США

Volkswagen AG (VW) выплатит не менее $1,26 млрд по искам владельцев автомобилей с дизельными двигателями объемом 3 литра в США в рамках урегулирования последствий "дизельного скандала".
Volkswagen заключил с американскими регуляторами соглашение, в соответствии с которым автоконцерн, в зависимости от выбора автовладельцев, либо выкупит машины, в которых занижены показатели выхлопов, либо устранит нарушения в них.
В любом случае автовладельцы получат существенную денежную компенсацию, пишет газета Financial Times.
Автоконцерну предстоит выкупить или отозвать для устранения нарушений порядка 20 тыс. автомобилей VW Touareg и Audi Q7 2009-2012 гг. выпуска. Цена выкупа будет соответствовать стоимости автомобиля на уровне сентября 2015 года, когда разразился "дизельный скандал".
Владельцы этих автомобилей получат компенсацию в размере $7,755 тыс. - $13,880 тыс.
В более новых моделях автомобилей, в том числе VW, Audi и Porsche, автоконцерн устранит нарушения, а их владельцы получат компенсацию от $7,039 тыс. до $16,114 тыс.
Решение об устранении нарушений в этих машинах, однако, еще не одобрено регуляторами, и, если они не дадут Volkswagen "зеленый свет" на ремонт автомобилей, автоконцерну придется выкупить их. В этом случае его расходы на урегулирование претензий владельцев автомобилей с двигателем объемом 3 литра могут увеличиться с $1,26 млрд до свыше $4 млрд.
В общей сложности штрафы и компенсации, которые Volkswagen должен выплатить федеральным регуляторам, региональным властям, потребителям и автодилерам в США, составляют уже порядка $22 млрд.
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