Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.92 EUR   2.0719 RUR   0.0319 GBR   2.414 TRY   0.5078

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.81 Brent   55.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра -1° 3 Фев 4 Фев

Дальнее зарубежье 01.02.2017 15:34

Влияние ЛАГ на Ближнем Востоке возрастет при условии возвращения в нее Сирии - Лавров

Лига арабских государств (ЛАГ) могла бы играть более важную роль в регионе Ближнего Востока, если бы Сирия входила в ее состав, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мне кажется, Лига арабских государств могла бы сыграть более важную, более эффективную роль, если бы сирийское правительство было бы в рядах этой организации", - сказал С.Лавров журналистам в Абу-Даби.

"Тот факт, что сирийское правительство, легитимный член Организации объединенных наций, не может участвовать в дискуссиях Лиги арабских государств, конечно, он не помогает нашим общим усилиями", - добавил глава МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЛАГ, СИРИЯ


Похожие новости


Гуманитарный доступ должен быть обеспечен во все районы Йемена - Лавров Лавров надеется на разрешение ситуации с российским блогером, задержанным в Белоруссии по запросу Баку Американское предложение предполагает согласование маршрутов и сроков вывода боевиков из восточной части Алеппо - Лавров "Дорожная карта" к встрече глав МИД в "нормандском" формате пока не готова - Лавров Лавров отрицает вмешательство России в президентские выборы в США - интервью CNN Не хотелось бы, чтобы администрация Обамы вошла в историю как покровитель "Джабхат ан-Нусры" - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az