Влияние ЛАГ на Ближнем Востоке возрастет при условии возвращения в нее Сирии - Лавров

Лига арабских государств (ЛАГ) могла бы играть более важную роль в регионе Ближнего Востока, если бы Сирия входила в ее состав, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мне кажется, Лига арабских государств могла бы сыграть более важную, более эффективную роль, если бы сирийское правительство было бы в рядах этой организации", - сказал С.Лавров журналистам в Абу-Даби.

"Тот факт, что сирийское правительство, легитимный член Организации объединенных наций, не может участвовать в дискуссиях Лиги арабских государств, конечно, он не помогает нашим общим усилиями", - добавил глава МИД РФ.