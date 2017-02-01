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Регион 01.02.2017 14:06

Иран подтвердил информацию об испытании баллистической ракеты

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил факт проведения испытания баллистической ракеты, сообщает иранская пресса.

"Эти действия (испытание) были проведены в рамках усиления оборонной мощи Ирана, они не противоречат ни ядерному соглашению, ни резолюции СБ ООН 2231", - цитируют СМИ слова Х.Дехгана.

Испытание проведено в субботу.

Заявление министра прозвучало в среду, когда в Иране отмечается День космических технологий.

Ранее сообщалось, что пуск зафиксировали системы слежения США. Согласно оценкам американской стороны, эта ракета могла нести боеголовку массой в 500 кг, и имела дальность действия в 300 км.

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Тэги: ИРАН, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az