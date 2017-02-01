Иран подтвердил информацию об испытании баллистической ракеты

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил факт проведения испытания баллистической ракеты, сообщает иранская пресса.

"Эти действия (испытание) были проведены в рамках усиления оборонной мощи Ирана, они не противоречат ни ядерному соглашению, ни резолюции СБ ООН 2231", - цитируют СМИ слова Х.Дехгана.

Испытание проведено в субботу.

Заявление министра прозвучало в среду, когда в Иране отмечается День космических технологий.

Ранее сообщалось, что пуск зафиксировали системы слежения США. Согласно оценкам американской стороны, эта ракета могла нести боеголовку массой в 500 кг, и имела дальность действия в 300 км.