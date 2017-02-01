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Дальнее зарубежье 01.02.2017 15:48

Amazon инвестирует $1,5 млрд в строительство авиаузла в Кентукки

Крупнейший в США онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. намерен инвестировать $1,5 млрд в строительство базы площадью около 200 тыс. квадратных метров для обслуживания самолетов в аэропорту города Цинциннати в штате Кентукки, пишет the Wall Street Journal.

В минувшем году компания сообщила о намерении взять в лизинг 40 самолетов, из которых она уже получила 16. Они будут обслуживаться на базе в Кентукки, где у Amazon есть 11 складов для сортировки и упаковки товаров.

Строительство базы создаст дополнительно 2 тыс. рабочих мест в штате, сказали представители Amazon. Ранее глава и основатель компании Джефф Безос пообещал создать в стране 100 тыс. новых рабочих мест в течение полутора лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az
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Тэги: США, AMAZON, АВИАУЗЕЛ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az