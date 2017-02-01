Amazon инвестирует $1,5 млрд в строительство авиаузла в Кентукки

Крупнейший в США онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. намерен инвестировать $1,5 млрд в строительство базы площадью около 200 тыс. квадратных метров для обслуживания самолетов в аэропорту города Цинциннати в штате Кентукки, пишет the Wall Street Journal.

В минувшем году компания сообщила о намерении взять в лизинг 40 самолетов, из которых она уже получила 16. Они будут обслуживаться на базе в Кентукки, где у Amazon есть 11 складов для сортировки и упаковки товаров.

Строительство базы создаст дополнительно 2 тыс. рабочих мест в штате, сказали представители Amazon. Ранее глава и основатель компании Джефф Безос пообещал создать в стране 100 тыс. новых рабочих мест в течение полутора лет.