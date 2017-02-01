Россия в январе сократила добычу нефти до 11,1 млн б/с, выполнив соглашения с ОПЕК

Россия в январе 2017 года выполнила договоренности с ОПЕК и сократила среднесуточную добычу нефти примерно до 11,11 млн баррелей в сутки, что на 94 тыс. баррелей в сутки ниже среднесуточной добычи октябре. Именно октябрь был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в Вене 9 декабря, сказал источник "Интерфакса", знакомый с данными статистики по добыче нефти в России в январе.

В течение месяца суточная добыча нефти сильно колебалась. В начале января на фоне сильных холодов в Сибири и Европейской части России, она сильно снижалась. К 10 января суточная добыча нефти составила чуть больше 1,504 млн тонн, или 11 млн баррелей в сутки. После этого производство нефти пошло в рост.

Во второй половине января добыча нефти колебалась в районе 1,517-1,520 млн тонн. Но 27 января произошел провал: суточная добыча упала до 1,493 млн тонн, или 10,9 млн баррелей в сутки. Минэнерго не стало пояснять, чем было вызвано такое падение. На следующий день, нефтяное производство выровнялось до 1,507 млн тонн, или 11,04 млн баррелей в сутки.

В итоге, к 30 января добыча нефти в России вернулась к планке в 1,518 млн тонн или 11,13 млн баррелей в сутки. Это на 74 тыс. баррелей в сутки ниже данных октября и на 78 тыс. баррелей в сутки ниже показателей декабря.

В первые 30 дней года добыча нефти в России в целом составила 45,5 млн тонн, или 1,516 млн тонн среднесуточно. По сравнению с декабрем, добыча нефти сократилась на 98 тыс. баррелей в сутки.