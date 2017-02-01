Россия в январе сократила добычу нефти до 11,1 млн б/с, выполнив соглашения с ОПЕК

Россия в январе 2017 года выполнила договоренности с ОПЕК и сократила среднесуточную добычу нефти примерно до 11,11 млн баррелей в сутки, что на 94 тыс. баррелей в сутки ниже среднесуточной добычи октябре. Именно октябрь был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в Вене 9 декабря, сказал источник "Интерфакса", знакомый с данными статистики по добыче нефти в России в январе.
В течение месяца суточная добыча нефти сильно колебалась. В начале января на фоне сильных холодов в Сибири и Европейской части России, она сильно снижалась. К 10 января суточная добыча нефти составила чуть больше 1,504 млн тонн, или 11 млн баррелей в сутки. После этого производство нефти пошло в рост.
Во второй половине января добыча нефти колебалась в районе 1,517-1,520 млн тонн. Но 27 января произошел провал: суточная добыча упала до 1,493 млн тонн, или 10,9 млн баррелей в сутки. Минэнерго не стало пояснять, чем было вызвано такое падение. На следующий день, нефтяное производство выровнялось до 1,507 млн тонн, или 11,04 млн баррелей в сутки.
В итоге, к 30 января добыча нефти в России вернулась к планке в 1,518 млн тонн или 11,13 млн баррелей в сутки. Это на 74 тыс. баррелей в сутки ниже данных октября и на 78 тыс. баррелей в сутки ниже показателей декабря.
В первые 30 дней года добыча нефти в России в целом составила 45,5 млн тонн, или 1,516 млн тонн среднесуточно. По сравнению с декабрем, добыча нефти сократилась на 98 тыс. баррелей в сутки.
Минобороны и военная прокуратура Азербайджана подписали план мероприятий на 2017 год
Президент Алиев обсудил с председателем правления EITI вопрос восстановления полноправного членства Азербайджана
Глава Совета прессы Азербайджана считает необходимым определить правовой статус интернет-медиа для регулирования их деятельности
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека, еще 13 пострадали – МВД
Число туристов из ОАЭ, посетивших Азербайджан в 2016 году, увеличилось в 22 раза, из Ирака – в 30 раз
БТА предупредило пассажироперевозчиков соблюдать меры безопасности в сложных погодных условиях в Баку
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Тегеран в декабре провел секретное испытание баллистической ракеты - СМИ
ЕС устранил последнее препятствие на пути отмены роуминга
Бывший вице-президент США Байден создает фонд в поддержку равноправия
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии