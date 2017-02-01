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ТЭК 01.02.2017 14:08

Россия в январе сократила добычу нефти до 11,1 млн б/с, выполнив соглашения с ОПЕК

Россия в январе 2017 года выполнила договоренности с ОПЕК и сократила среднесуточную добычу нефти примерно до 11,11 млн баррелей в сутки, что на 94 тыс. баррелей в сутки ниже среднесуточной добычи октябре. Именно октябрь был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в Вене 9 декабря, сказал источник "Интерфакса", знакомый с данными статистики по добыче нефти в России в январе.

В течение месяца суточная добыча нефти сильно колебалась. В начале января на фоне сильных холодов в Сибири и Европейской части России, она сильно снижалась. К 10 января суточная добыча нефти составила чуть больше 1,504 млн тонн, или 11 млн баррелей в сутки. После этого производство нефти пошло в рост.

Во второй половине января добыча нефти колебалась в районе 1,517-1,520 млн тонн. Но 27 января произошел провал: суточная добыча упала до 1,493 млн тонн, или 10,9 млн баррелей в сутки. Минэнерго не стало пояснять, чем было вызвано такое падение. На следующий день, нефтяное производство выровнялось до 1,507 млн тонн, или 11,04 млн баррелей в сутки.

В итоге, к 30 января добыча нефти в России вернулась к планке в 1,518 млн тонн или 11,13 млн баррелей в сутки. Это на 74 тыс. баррелей в сутки ниже данных октября и на 78 тыс. баррелей в сутки ниже показателей декабря.

В первые 30 дней года добыча нефти в России в целом составила 45,5 млн тонн, или 1,516 млн тонн среднесуточно. По сравнению с декабрем, добыча нефти сократилась на 98 тыс. баррелей в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az