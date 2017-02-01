Авиакомпания Pegas Fly с 14 марта запустит рейсы Москва-Баку из Жуковского

Российская авиакомпания Pegas Fly («Икар») с 14 марта 2017 года начнет выполнение рейсов Москва-Баку из подмосковного аэропорта Жуковский, сообщает российское издание «Москва24» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Pegas Fly с 14 марта из подмосковного аэропорта Жуковский начнут осуществляться перелеты в Баку. Самолеты будут летать по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Рейсы запланированы в период с 14 по 25 марта, будут ли осуществляться полеты после этих дат пока неизвестно», - отмечает издание.

Минимальная заявленная стоимость перелета в одну сторону составит 3,095 тыс. RUB.

Большинство же билетов на сайте перевозчика сейчас предлагаются за 4,22 тыс. RUB в одну сторону.

Н.Аббасова