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Транспорт и связь 01.02.2017 14:18

Авиакомпания Pegas Fly с 14 марта запустит рейсы Москва-Баку из Жуковского

Российская авиакомпания Pegas Fly («Икар») с 14 марта 2017 года начнет выполнение рейсов Москва-Баку из подмосковного аэропорта Жуковский, сообщает российское издание «Москва24» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Pegas Fly с 14 марта из подмосковного аэропорта Жуковский начнут осуществляться перелеты в Баку. Самолеты будут летать по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Рейсы запланированы в период с 14 по 25 марта, будут ли осуществляться полеты после этих дат пока неизвестно», - отмечает издание.

Минимальная заявленная стоимость перелета в одну сторону составит 3,095 тыс. RUB.

Большинство же билетов на сайте перевозчика сейчас предлагаются за 4,22 тыс. RUB в одну сторону.

Н.Аббасова

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Тэги: РЕЙСЫ, ОТКРЫТИЕ, ПЛАНЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: oil@interfax.az